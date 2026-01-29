神奈川県内の繁華街で、客引きをめぐる苦情が相次いでいることをうけ、警察は28日、違法な客引きをしたとみられる店舗を一斉に摘発し、男女8人を逮捕しました。警察は28日、横浜市や川崎市、厚木市などにある繁華街で違法な客引きに関与したとみられるガールズバーなどを一斉に摘発しました。また、去年から今年にかけて私服警察官に対し違法な客引きをしたとして、ガールズバーの従業員ら男女8人を逮捕しました。神奈川県内の繁華