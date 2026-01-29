警察によりますと、きょう（29日）午後2時前、岡山市東区竹原の国道2号（上り）で乗用車による自損事故がありました。この事故によるけが人は確認されていませんが、現場付近では片側交互通行が行われているということです。 【画像をみる】国道2号で乗用車が自損事故片側交互通行 【事故現場の画像】 ▶この記事を最初から読む