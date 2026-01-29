日本航空（JAL）グループは、降雪に伴う地上交通への影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月29日午前10時現在、特別対応を実施するのは、29日午後7時以降に札幌/千歳を発着する便。今後の気象状況により、対象路線・期間が追加される場合もある。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きができる。