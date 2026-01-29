警視庁は、東京・墨田区のJR錦糸町駅近くの違法客引きの一斉摘発を行い、パキスタン人の男ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと、パキスタン国籍のサリーム・マリック・モハンマド容疑者ら5人は去年、JR錦糸町駅近くで「たまに外国どうですか？ロシアとルーマニア知ってる。イチャイチャできる。1時間3000円」などと執ように声をかけ、違法な客引きをした疑いなどが持たれています。調べに対し、5人はいずれも容疑を認めて