MLBは公式インスタグラムで29日、ファン投票により順位が付けられた2026シーズンに期待する先発投手トップ10を発表。投票の結果、ドジャースの山本由伸投手が3位にランクインしました。1位に輝いたのは、ア・リーグで2年連続のサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのタリク・スクーバル投手。今季は、13勝6敗、防御率2.21、241奪三振の成績を残しています。2位は、ナ・リーグでサイ・ヤング賞を初受賞したパイレーツのポール・スキ