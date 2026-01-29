俳優の佐野勇斗さんが自身のインスタグラムを更新し、自身が所属するダンスボーカルユニット「M!LK」のメンバーと共に初日の出を観賞した様子を公開しました。 【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】「5人で見たこの景色は言い表しようのない感動がありました」メンバー5人で見た「初日の出」に感激佐野さんは投稿で「紅白、ランニングCDTVの後に自転車で約30キロ走り、初日の出を見てきました」と報告。年末年始の多忙なス