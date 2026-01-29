【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ【映像】四輪ドリフトで曲がり切った「実際の様子」1月25日、WRC（世界ラリー選手権）の開幕戦の競技最終日がモナコを中心に行われ、ヒョンデのマシンが最終コーナーで見せた、四輪ドリフトしながら大迫力のフィニッシュシーンが注目を集めている。世界のラリーの頂点を決めるWRCが今季もモンテカルロで開幕。ベースとなるのはモナコと南フランスで、山岳コースに市街地な