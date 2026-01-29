名古屋夜間動物救急センター＝29日午後、名古屋市動物の夜間救急センターを運営する名古屋市獣医師会と名鉄タクシーホールディングス（HD、名古屋市）が連携し、交通手段が限られる夜でも、急変したペットがスムーズに受診できるよう、タクシーで救急センターに運ぶ取り組みを始める。2月1日から。同会などによると、こうした連携は全国でも珍しい。同獣医師会は2004年、名古屋市中区で「名古屋夜間動物救急センター」の運営を