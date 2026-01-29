スカウトグループ「ナチュラル」の会長の男が鹿児島県奄美大島で逮捕された事件で、警察官らに確保された直後の映像を入手しました。【映像】「ナチュラル」会長の逮捕直後の映像奄美市内のコンビニ店で26日に撮影された映像には、多くの警察官に囲まれるフードをかぶった男が映っています。男は、「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）です。2023年、東京・渋谷区で暴力団にみかじめ料を支払った疑いがもたれています