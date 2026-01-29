アレックス・プレッティさん（37）と連邦捜査官の衝突を捉えた映像が浮上した/The News Movement（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで男性が税関・国境警備局（CBP）の捜査官によって射殺された事件に関連し、死亡したアレックス・プレッティさん（37）と連邦捜査官の間で事件の1週間前に衝突が起きていたことを示す新たな動画が浮上した。遺族の代理人はCNNに対し、28日に投稿された映像内の人物はプレッティさん本人だと確認した。