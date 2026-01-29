中国の習近平国家主席とイギリスのスターマー首相は北京で会談し、両首脳は関係改善に前向きな姿勢を示しました。会談の冒頭で、習主席は「イギリスと長期的な戦略的パートナーシップを構築する用意がある」と述べました。これに対しスターマー首相は中国について、「関係をさらに前進させることを楽しみにしている」と応じたということです。イギリスの首相が中国を訪問するのは8年ぶりで、これに先立ち先週イギリス政府は、中国