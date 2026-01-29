MBSテレビの虫明洋一社長（63）が29日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、同局夕方の情報番組「よんチャンTV」の放送内容について、主義主張はなかったとの見解を示した。同番組は22日の放送で、衆院選に向けたジャーナリスト武田一顕氏の見解として、自民・維新・参政を「強くてこわい日本」と分類づけたフリップを表示。自民党の松川るい大阪府連会長、日本維新の会の藤田文武共同代表、参政党の神谷宗幣代表らが苦言を呈し