米ロック界の大御所で「ザ・ボス」ことブルース・スプリングスティーン（７５）が２９日、強硬な移民政策を推進する米トランプ政権によるミネアポリスでの暴力的な弾圧へのプロテスト・ソング「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」を電撃的にリリースした。米紙ワシントン・ポストが２９日、報じた。ブルースは、連邦捜査官による暴力や、致命的な銃撃事件につながった大規模な移民捜査に対する広範な怒りの中、非常にエモーショ