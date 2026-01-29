オリックスは29日、株式会社メルカリと2026年シーズンのキャップ広告スポンサー契約締結を発表した。これに伴い、昨シーズンに引き続き今シーズンも、選手、監督、コーチが着用するキャップに「メルカリ」のロゴを掲出する。