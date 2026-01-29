DeNAは29日、2026年シーズン佐野誓耶氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。コーチポジションは野手コーディネーター補佐兼プロフェッショナルデベロップメントコーチ。背番号は91番。20年〜22年までタンパベイ・レイズでアシスタントを務めていた。