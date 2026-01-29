さくらインターネットは1月29日、生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」の「パッケージサービス」において、国産クラウド基盤で完結するエンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」の提供を開始した。新サービス提供の背景生成AIの業務利用が急速に進む一方で、情報漏洩リスクや海外サーバへのデータ送信に対する懸念が高まっていおり、特に金融や医療など法規制が厳しい業界に