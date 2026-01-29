「ミュージックバンク(字幕付き) #1276」 1月16日にリリースした7thミニアルバム「THE SIN：VANISH」が海外メディアから高い評価を獲得している"エナプ"ことENHYPEN。デビュー6年目に突入した彼らのカムバックへの注目度は別格で、初日だけで165万枚を売り上げるという爆発的な反響を引き起こし、さらに米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"でも初登場2位にランクイン。これで6作連続トップ10入りを果たしたこと