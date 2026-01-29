キユーピーは26年春の冷凍の業務用新商品として、スノーマンブランドから「ごろっと果実 パインのソース」を発売する。猛暑に食べたくなる冷たい商品提案する。さらに、「Caたっぷりオムレツ」シリーズを全面リニューアルし、「Ca･Fe(カルシウム･鉄)たっぷりオムレツ」(プレーン40g×10個)シリーズとして3品を投入する。いずれも2月6日発売。〈「ごろっと果実 パインのソース」〉「ごろっと果実 パインのソース」は、フレッシュな