岡山東警察署 29日、岡山市の住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。警察によりますと、29日正午過ぎ、岡山市東区谷尻の納屋から煙が出ていると通りかかった女性から、119番通報がありました。 消防が約1時間半後に消し止めましたが、木造平屋建ての納屋が全焼、木造2階建ての住宅が半焼しました。この住宅には、70代の男性が1人暮らしていましたが、出火当時は外出していて、けがはありませんでした。警察と消防