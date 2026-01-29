TBSアナウンサーの江藤愛（40）が29日、自身のXを更新。生放送での“ハプニング”について気遣いを見せた。【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）が公式Xで、きょう29日放送の「シマエナガ体操」の様子を公開した。この動画について、江藤アナが「手袋落ちたね」「気づけずごめんよ」とコメント。涙の絵文字などを添えた。シマエナガ体操が始ま