DeNAは29日、佐野誓耶氏（34）とコーチ契約を結ぶことを発表した。コーチポジションは野手コーディネーター補佐兼プロフェッショナルデベロップメントコーチ。背番号は91に決まった。佐野氏は1991年（平3）8月13日生まれ、神奈川県出身の34歳。横浜高から明治学院大を経て愛媛マンダリンパイレーツでプレー。指導者としては2020年〜2022年に米大リーグのレイズでメジャーリーグ・アシスタントを務めた。1メートル68、68キロ。