東京・新宿区にあるマンションの3階までよじ登って部屋に侵入し現金などを盗んだとして、フィリピン人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、フィリピン国籍のデラペニア・ジョン・ベネット・アユステ容疑者は先月、新宿区のマンションの一室に侵入し、現金およそ300万円や腕時計など5点、時価240万円相当を盗んだ疑いが持たれています。このマンションはオートロックで、部屋の玄関の鍵もかかっていましたが、デラペニア容疑