テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が28日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。お笑い芸人・小籔千豊（52）との“神ツッコミ”について語った。昨年末、音楽プロデューサー秋元康氏の家で行われた忘年会に、小籔やディレクターらと参加。そこでアイドルグループAKB48の話になると、飲酒して酔っ払ったディレクターが暴走し始めた。AKBと長く仕事していたこと