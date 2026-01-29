野球・アメリカ代表は29日、公式インスタグラムを更新。今年3月開催のWBCに出場するアメリカ代表のユニホームをまとったアーロン・ジャッジ選手の写真を公開しました。ジャッジ選手が着ているのは、白を基調とし、胸に紺色と赤色の文字で「USA」の文字がプリントされたユニホーム。上半身には、中央に紺色の２本のラインが入り、袖にも紺色のラインがデザインされています。またキャップやヘルメットをかぶった数枚も掲載。どちら