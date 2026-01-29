店舗用ハンガーなどアパレルショップのトータルサポート企業、チャナカンパニー田島尚也社長が、著書「バルミー思考:困難を乗り越え、勝利を収める成功法則」（游藝舎）を出版した。同社は、取引先1000ブランドを超える国内トップシェアのハンガー会社。今日1月29日は「いい服の日」。お気に入りの一着を支えるのがハンガー。店舗用ハンガーというニッチな市場でトップを走り続け、累計1億本以上のハンガーを送り出してきたのが田