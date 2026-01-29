私はツバキ。夫ダイスケとは授かり婚でした。長女のシュリ（1歳）を出産し、その後すぐに次女のリセ（0歳）も授かりました。可愛い子どもたちと過ごす毎日はとても幸せです。しかし専業主婦の私は、毎月ギリギリの家計に不安が募ります。焦った私は元上司のサイトウさんに連絡すると、在宅の仕事を紹介できそうだという返事をもらうことができました。私は週末、ダイスケに子どもたちをお願いしてサイトウさんの話を聞きに行くこと