ÇòÈ±¤Ë¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥Èº£Ç¯¤Ç90ºÐ¡Ä¡£?¥ß¥¹¥¿¡¼»þÂå·à?¤³¤ÈÇÐÍ¥¡¦Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯(89)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¡¦¸¶ÅÄÎ¶Æó(55)¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶ÅÄ°¦(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¤Î¤³¤È¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¤¸«¤ò°Ï¤ó¤À¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤ÏÊª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤éÌ¼¤Ï¿å¸Í²«Ìç¤Î»£±Æ²ñÃæ¡¢µþÅÔ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é