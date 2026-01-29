鶴岡市によりますと、28日、山形県鶴岡市水沢地内でクマ1頭が目撃されたということです。 【写真を見る】鶴岡市でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。