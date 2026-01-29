ソフトバンクは２９日、「ホークスパフォーマンスチーム」の２０２６年度メンバーが決まったことを発表した。今年度は、福岡と初開催となる熊本の九州２か所に加え、２年連続となる台北の計３会場でハニーズのメンバーを募集。厳しい審査を勝ち抜いた２１名が２０２６年度のメンバーとして合格しだ。新たにメンバーとなった台湾出身のＣｈｅｎｎＣｈｅｎｎ（チェンチェン）は「ＨＯＮＥＹＳのメンバーになれて嬉しいです！