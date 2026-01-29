社会人野球のエイジェックは29日、昨季限りで広島を退団した山足達也氏（32）が2月1日付でコーチに就任すると発表した。山足氏は「指導者としては1年目。私自身も学ぶ姿勢を常に忘れることなく、選手とのコミュニケーションを大切に取り組みます。また、エイジェックスポーツ科学総合センターをはじめとする環境を最大限に活かし、一人一人の可能性を引き出せるよう精一杯努めてまいりますので、ご声援のほどよろしくお願い申