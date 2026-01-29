リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火実験（NITE提供）総務省消防庁は29日、リチウムイオン電池による火災について、2024年に消防機関が通報などで把握したのは、全国で982件だったと発表した。23年の1.3倍で増加傾向。24年の製品別では、モバイルバッテリーからの出火が最多で、290件と3割を占めた。消防庁による全国調査は初めて。モバイルバッテリーの主な出火原因は、落下など外部からの衝撃が28件で、高温