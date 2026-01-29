ボートレース戸田の得点率制4日間シリーズ「ボートピア栗橋カップ開設16周年記念」の前検が、29日に行われた。3節連続で優勝戦1号艇を獲得（内1V）している注目の2号機は、当地2度目の参戦となる樋江井舞（24＝愛知）がゲットした。「追い付く感じがあったから足はいいのかもしれないけど、乗りやすくはなかったです。体感的には好きな感じではなかった。自分は伸びがあっても乗れないと良くないので」と手応えはまだひと息