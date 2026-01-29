俳優の犬飼貴丈（３１）が２９日、都内で行われた「徳島県首都圏向けプロモーション発表会」に出席した。徳島県出身で、昨年に「阿波とくしま観光大使」に就任した犬飼は「徳島は全国的にはまだまだ知られていない魅力がたくさんあふれている県。徳島でゆっくりと自分と向き合う時間を過ごしてもらえたら」と笑顔。出演するテレビ新ＣＭ「徳島で休んでく？」をＰＲした。同ＣＭ「かずら橋篇」などに出演し「ダイジェスト篇