東京・阿佐谷の住宅街で火事があり、周辺の複数の住宅に燃え広がり、現在も消火活動が続いています。午後2時過ぎ、杉並区阿佐谷北で「建物が燃えている」と通報がありました。警視庁などによりますと、2階建ての住宅から出火したとみられ、周辺の複数の住宅に、燃え広がっているということです。東京消防庁のポンプ車など38台が出動し、現在も消火活動が続いていますが、これまでにけが人や逃げ遅れは確認されていないということで