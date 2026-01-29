静岡県伊東市の前市長、田久保真紀前市長（55）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。穏やかな表情で田久保氏は、「最近の報道についてご心配をおかけしてますが、変わりなく日々忙しく過ごしています！」と報告した。なお、田久保氏をめぐっては1月21日、学歴詐称の疑いで静岡県警が任意聴取を要請したと報じられた。インスタグラムに投稿された写真では、前髪を長めにおろしたショートヘアで、ハイネ