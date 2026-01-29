日本時間午後１０時半に米新規失業保険申請件数が発表される。２４日までの１週間が対象で、大方の予想は２０万５０００件となっており、１７日までの１週間の２０万件から増加するとみられている。米新規失業保険申請件数は直近６週続けて予想を下回っていた。今回も同様の結果なれば、米労働市場への懸念が後退し、ドルが買われる可能性がある。 また、日本時間午後１０時半には１１月の米貿易収支、同３０日午前０時