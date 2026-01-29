6人が乱立して注目される東京15区。選挙戦2日目の1月29日、江東区内のスーパー前で「もう絶対無理だと言われている！」と声を張り上げている若者がいる。前回、25歳で最年少当選した自民党の大空幸星氏（27）だ。声をかけると、あまりに素直な受け答えばかり出てきて…。＊＊＊【写真】「がんばってー」「応援してるわよー」。年配女性にモテモテの大空幸星氏。「本人の夫」という珍しい襷をかけて支援を訴えかける音喜多駿氏