◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント８回戦大谷新星―木谷陸（３０日、東京・後楽園ホール）優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトルスーパーフェザー級トーナメント」１回戦の前日計量が２９日、都内で行われ、大谷新星（２４）＝真正＝が５８・９キロ、木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝が５８・８キロでクリアした。日本同級４位、東洋太平洋同級１０位の大谷は「