１９日、江蘇省・南京南駅で乗車券を買う人たち。（南京＝新華社配信／蘇陽）【新華社北京1月29日】中国国家発展改革委員会の李春臨（り・しゅんりん）副主任は29日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」期間（2月2日〜3月13日）の40日間で、地域をまたぐ人の移動が延べ95億人に達し、過去最高を更新するとの見通しを示した。