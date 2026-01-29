きょう午後、JR阿佐ケ谷駅近くの住宅密集地で火が出ました。現在も延焼中です。【写真を見る】【速報】杉並区阿佐谷北の住宅街で火事消防車など39台が出動し消火活動にあたる東京･杉並区で「家の裏が燃えている」きょう午後2時20分ごろ、東京・杉並区阿佐谷北で「家の裏が燃えている。延焼している」と119番通報がありました。東京消防庁などによりますと、ポンプ車など39台が出動し消火活動にあたっていますが、現在も延焼中で