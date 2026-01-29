日本バドミントン協会は29日に都内で会見を開き、2026年の日本代表選手を発表した。昨年12月の全日本総合選手権で優勝した女子シングルス山口茜（28、再春館製薬所）や女子ダブルスの五十嵐有紗（29、BIPROGY）／志田千陽（28、再春館製薬所）らが選出された。混合ダブルスの渡辺勇大（28）は2年連続で辞退し、自信のSNSで「支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているから」と説明した。9月19日開幕アジ