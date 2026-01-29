22年フローラSを制したエリカヴィータ（牝7＝国枝、父キングカメハメハ）が29日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道新ひだか町のグランド牧場で繁殖入りする予定。通算23戦2勝、獲得賞金は7065万円。24日の小倉牝馬S14着がラストランになった。