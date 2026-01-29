29日午後、埼玉県加須市の小学校で異臭騒ぎがあり、少なくとも男女6人の児童が体調不良を訴え病院に搬送されたということです。警察や消防が詳しい状況を確認しています。警察や消防によりますと、29日午後1時ごろ、加須市の市立三俣小学校で「給食容器から異臭がする。給食を食べた児童が具合が悪いと言っている。」と学校の校長から通報がありました。学校内で異臭が発生したとみられ、男女6人の児童が体調不良を訴え病院に搬送