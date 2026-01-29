東京・大阪の2都市で開催される、春の野外ロックフェス「METROCK2026」。このたび第2弾出演アーティストが東京・大阪ともに10組ずつ発表された。昨年末の『紅白歌合戦』にも出場したCANDY TUNE、先日ソロで初の日本武道館公演を行ったYUTA（NCT）、今年バンド史上最大規模のワンマンツアーを開催する超能力戦士ドリアンをはじめ、METROCK初登場のアーティストが新たに11組ラインナップ。今後も豪華アーティストの出演が解禁される