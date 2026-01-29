今月（1月）20日から25日に、ドイツ・ミュンヘンで開催されている「H&Nカップ2026」で、岡山商科大学の2年生で射撃部の中山惇之丞選手（高梁市出身）がエアピストル種目に日本代表として出場。本戦を7位で通過し、決勝では順位を 1つ上げ、6位入賞を果たしました。 中山選手にとって国際大会での入賞は今回が初めてということです。