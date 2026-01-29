待望のファンミーティングが決定！【写真14枚】歌って踊りまくるイ・ジュンギ映画『王の男』やドラマ『悪の花』などで圧倒的な存在感を放つ韓国俳優イ・ジュンギ。2026年4月10日（金）、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、ファンミーティング「2026 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day : Eyes on me」の開催が決定！■誕生日前の来日ファンミーティングに期待！今回の来日公演で注目したいのは、その開催日程。4月17日に誕生日を迎え