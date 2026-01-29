サンディスクは、「FIFAワールドカップ26（W杯26）」の開催を記念した公式ライセンス製品シリーズを発表している。ファンからプロクリエイターまで、誰もが大会の歴史的瞬間を確実に記録できることをテーマに開発された特別モデルだ。●サッカーファンの心をつかむデザイン発表されたコレクションは、開催国（米国、カナダ、メキシコ）のエネルギーを表現したデザインが特徴で、ホイッスル型USB-Cフラッシュドライブ、ポータブ