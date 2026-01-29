未来工業 [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の56.1億円に減ったが、通期計画の62.8億円に対する進捗率は89.4％に達し、5年平均の80.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.4％減の6.6億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績