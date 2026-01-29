十六フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.6％増の263億円に伸び、通期計画の348億円に対する進捗率は75.8％に達したものの、5年平均の78.2％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.9％増の84.1億円に伸びる計算にな