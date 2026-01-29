日野自動車 [東証Ｐ] が1月29日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は305億円の黒字(前年同期は2653億円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同損益を従来予想の400億円の黒字→750億円の黒字(前期は2177億円の赤字)に87.5％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の174億円→524億円(前年